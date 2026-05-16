Lezárták az M6-os Pécs felé vezető oldalát két alagút között
2026. május 16. szombat 08:35
Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Bátaszék után, a „B" és a „C" alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, közölte az Útinform.
A 168-as és 169-es km között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható.
Forrás: police.hu
