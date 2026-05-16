Tour de Hongrie - Egy órával később rajtol és rövidebb lesz a királyetap Mohács és Pécs között
2026. május 16. szombat 08:48
Az egész napra várható heves esőzés miatt egy órával később rajtol és 45 kilométerrel rövidebb lesz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mai királyetapja.
A negyedik szakasz Mohácsról eredetileg délben rajtolt volna, ám a szervezők reggeli tájékoztatása szerint ez végül egy órát csúszik 13.00-ra.
Az útvonalból kikerül a Villány, Siklós, Harkány hurok, a mezőny Villányból egyből Pécs felé fordul majd. Itt a hegyi körpálya változatlan marad, a kerékpárosoknak négyszer is le kell küzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba érnek.
Az eredeti 188 kilométer helyett 143 kilométert tekernek, a befutó várható időpontja nem módosul - áll a viadal honlapján.
A rövidítés a csapatok kérésére történt.
A villányi és a pécsi Széchenyi téri gyorsasági részhajrák helyett a pécsi Szigeti úton jelölnek ki új részhajrápontot, itt az utolsó három körben osztanak majd pontokat és bónuszmásodperceket.
"Ez egy rendkívüli döntés a szervezők részéről" - mondta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője, aki hozzáfűzte: a végül kieső településeken is nagyon várják a Tour de Hongrie-t.
"A versenyzők biztonsága, az egészségük megőrzése az elsődleges. Nem mindegy, hogy a pécsi hegyi szakasz elejéhez érve kettő vagy három órát áznak az esőben."
Hozzátette, szervezési oldalról komoly kihívás ez a módosítás, hiszen hetekkel, hónapokkal korábban leegyeztetett rendőri zárásokat kell most újraszervezni.
Az etapot az M4 Sport teljes egészében élőben közvetíti.
Képünkön: A győztes belga Tim Merlier, a Soudal Quick-Step csapat tagja (b2) a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny harmadik, 152 kilométeres Kaposvár - Szekszárd közötti szakaszának a céljában Szekszárdon 2026. május 15-én.
MTI - Fotó: MTI/Kacsúr Tamás
