Lekapcsoltak a kommandósok egy pécsi drogdílert az M60-as lehajtónál - Videó!
2026. május 16. szombat 14:30
Az M60-as autópálya kozármislenyi lehajtójánál került kutyaszorítóba egy díler.
A rendőrök bűnügyi információk alapján kezdtek követni egy kocsit május 13-án délután az M60-as sztrádán, mert felmerült a gyanú, hogy a sofőr kábítószert terjeszt, és épp egy újabb adagot visz Pécsre.
A Mecsek kommandó akkor állta útját, amikor a díler épp lehajtott volna az autópályáról. Menekülni esélye sem volt, a kommandósok bekerítették.
A 24 éves pécsi férfi elfogásakor tagadta, hogy drog lenne nála, de a kocsi átvizsgálásakor mégis találtak a sofőrülés alatt.
A bűnügyi helyszínelők lézerspektroszkóppal vizsgálták meg az anyagot, amelyről be is bizonyosodott, kábítószer.
A férfit előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását.
Nem ez volt az első találkozása a hatósággal.
Csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság és kapcsolati erőszak miatt is nyomoz ellene a Pécsi Rendőrkapitányság, ez bővült most kábítószer-kereskedelemmel is.
Forrás: police.hu
