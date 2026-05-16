Lekapcsoltak a kommandósok egy pécsi drogdílert az M60-as lehajtónál - Videó!

Az M60-as autópálya kozármislenyi lehajtójánál került kutyaszorítóba egy díler.

A rendőrök bűnügyi információk alapján kezdtek követni egy kocsit május 13-án délután az M60-as sztrádán, mert felmerült a gyanú, hogy a sofőr kábítószert terjeszt, és épp egy újabb adagot visz Pécsre.













A Mecsek kommandó akkor állta útját, amikor a díler épp lehajtott volna az autópályáról. Menekülni esélye sem volt, a kommandósok bekerítették.

A 24 éves pécsi férfi elfogásakor tagadta, hogy drog lenne nála, de a kocsi átvizsgálásakor mégis találtak a sofőrülés alatt.

A bűnügyi helyszínelők lézerspektroszkóppal vizsgálták meg az anyagot, amelyről be is bizonyosodott, kábítószer.

A férfit előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását.

Nem ez volt az első találkozása a hatósággal.

Csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság és kapcsolati erőszak miatt is nyomoz ellene a Pécsi Rendőrkapitányság, ez bővült most kábítószer-kereskedelemmel is.

