Vermes Tímea kapta idén a Balikó Tamás Nívódíjat
2025. október 19. vasárnap 09:15
Szente Vajk: Legénybúcsú című vígjátékának bemutatója alkalmával, az előadás megkezdése előtt a színpadon köszöntötte a premierközönséget Lipics Zsolt igazgató, aki ünnepi pillanatot konferált be, hiszen a Balikó Tamás Nívódíj átadására került sor.
A Pécshez ezer szállal kötődő Balikó Tamás (1958-2014), a széles körben kedvelt színművész, rendező és színházigazgató művészi és színházteremtő személyisége elismeréseként alapított díjat 2025-ben VERMES Timea operaénekes kapta.
A Balikó Tamás Nívódíjat a színház művészeti vezetése évente kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtó társulati tagnak adományozza elkötelezett, fáradhatatlan, magas színvonalú munkájáért.
Vermes Timea énekesként és prózai szerepekben is nagy elhivatottsággal, művészi alázattal szolgálja a Pécsi Nemzeti Színházat évtizedek óta.
Munkabírása, igényessége és a színház iránti elkötelezettsége példaértékű.
Forrás: PNSZ
