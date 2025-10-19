Vermes Tímea kapta idén a Balikó Tamás Nívódíjat

Szente Vajk: Legénybúcsú című vígjátékának bemutatója alkalmával, az előadás megkezdése előtt a színpadon köszöntötte a premierközönséget Lipics Zsolt igazgató, aki ünnepi pillanatot konferált be, hiszen a Balikó Tamás Nívódíj átadására került sor.

A Pécshez ezer szállal kötődő Balikó Tamás (1958-2014), a széles körben kedvelt színművész, rendező és színházigazgató művészi és színházteremtő személyisége elismeréseként alapított díjat 2025-ben VERMES Timea operaénekes kapta.

A Balikó Tamás Nívódíjat a színház művészeti vezetése évente kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtó társulati tagnak adományozza elkötelezett, fáradhatatlan, magas színvonalú munkájáért.

Vermes Timea énekesként és prózai szerepekben is nagy elhivatottsággal, művészi alázattal szolgálja a Pécsi Nemzeti Színházat évtizedek óta.

Munkabírása, igényessége és a színház iránti elkötelezettsége példaértékű.