Véget ért a zajlás, Mohácsnál is jégmentes a Duna

Az enyhébb időjárás hatására Dunaföldvár és Mohács között ismét jégmentes a Duna.

Az elmúlt napok során még érkezett egy-egy kisebb jégtábla a Dunán, szombatra azonban már teljesen megszűnt a jégzajlás a folyón.

Az előrejelzés szerint ez a következő héten biztosan így is marad, mivel továbbra is enyhe lesz az idő, az éjszakai fagyok is megszűnnek.

