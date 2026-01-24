Véget ért a zajlás, Mohácsnál is jégmentes a Duna
2026. január 24. szombat 17:47
Az enyhébb időjárás hatására Dunaföldvár és Mohács között ismét jégmentes a Duna.
Az elmúlt napok során még érkezett egy-egy kisebb jégtábla a Dunán, szombatra azonban már teljesen megszűnt a jégzajlás a folyón.
Az előrejelzés szerint ez a következő héten biztosan így is marad, mivel továbbra is enyhe lesz az idő, az éjszakai fagyok is megszűnnek.
M. B. - Fotó: police.hu
