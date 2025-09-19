Váltófutásban értek csúcsra a baranyai tűzoltók

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai is hősiesen helytálltak a csütörtöki megmérettetésen.

Harmadik alkalommal adott otthont a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BM OKF Országos Atlétikai Bajnokságnak. Az idei versenyt szeptember 18-án, Debrecenben tartották meg.

A bajnokságra tizenöt vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság százhetvenöt munkatársa nevezett. A versenyzők öt számban mérték össze tudásukat. Síkfutás, váltófutás, súlylökés, távolugrás, kézigránát-hajítás tette próbára az atléták ügyességét és gyorsaságát. A rendszeresen versenyző kollégák mellett fiatal versenyzők is bizonyíthatták képességeiket.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen az egyéni versenyszámok eredményeinek kihirdetése mellett az összesített csapatverseny díjait is kiosztották.

Összesítésben az első helyen Csongrád-Csanád, a második helyen Borsod-Abaúj-Zemplén, a harmadik helyen pedig Somogy vármegye versenyzői végeztek az idei országos atlétikai bajnokságon.

Baranya vármegyéből hivatásos tűzoltók és rendvédelmi dolgozók is indultak. Női kategóriákban a következő kollégák álltak rajthoz: kézigránát-hajításban Rácz Tamara tűzoltó százados és Bagodics Borbála tűzoltó törzsőrmester, 100 méteres síkfutásban Fazakas Enikő, 400 méteres síkfutásban Sipos Ágnes tűzoltó százados, 1500 méteres síkfutásban Jekl Zoltánné.

A férfiak közül, egyéni versenyszámban: Koletity Tamás tűzoltó őrmester 400 méteres síkfutásban, Bende János Bence címzetes tűzoltó törzsőrmester kézigránát-hajításban és súlylökésben (utóbbiban második helyezést ért el), Svegál Dávid tűzoltó őrmester, Ulrich Róbert Bálint tűzoltó őrmester és Koronics Márk tűzoltó őrmester 1500 méteres síkfutásban, Vörös Árpád tűzoltó főhadnagy és Ábrahám-Ködmen Péter címzetes tűzoltó főtörzsőrmester 100 méteres síkfutásban indult. Utóbbi két kollégánk a kategória első és második helyezését érte el.

Váltófutásban Koletity Tamás, Svegál Dávid, Vörös Árpád és Ábrahám-Ködmen Péter együttese mérette meg magát - a csapat kategóriájának első helyét szerezte meg.