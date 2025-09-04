Tizenegy intézmény nyert el Teremtésvédő címet az egyházmegyében

Hét köznevelési intézmény óvodája, illetve iskolája nyerte el a Teremtésvédő címet. Az erről szóló okleveleket Felföldi László pécsi megyéspüspök és László Péter, a Pécsi Egyházmegye teremtésvédelmi referense adta át az intézmények vezetőinek az augusztus 31-én megtartott egyházmegyei tanévnyitón.

A Katolikus Pedagógiai Intézet és az MKPK Caritas in Veritate bizottsága 2024 októberében indította el a Teremtésvédő iskola, óvoda, kollégium cím pályázatát. A kezdeményezésben arra hívták az intézményeket, hogy teremtéstudatos szemléletmódot alakítsanak ki és erősítsenek meg közösséfeikben, hogy ez a lelkület életvitelszerűen megjelenjen mindennapjaikban.

A címet elnyert intézmények már gyerekkortól közvetítik a teremtéstudatos, fenntartható életmód üzenetét. A diákokat közelebb hozzák a természethez, hogy úgy tekintsenek rá, mint a Jóisten teremtette ajándékra, rácsodálkozzanak a világ gyönyörűségére, és ráérezzenek felelősségükre, valamint megtalálják ennek a nagyon gyakorlatias, praktikus módozatait - mindezt Ferenc pápa Laudato si enciklikájának megfelelő lelkiség mentén.

Teremtésvédő óvoda címet nyert:

Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája, Mohács

Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Ferenc Tagóvodája, Mohács

Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvodája

Szent Mór Katolikus Iskolaközpont Tagóvodája, Pécs

Teremtésvédő iskola címet nyert:

Park Utcai Katolikus Általános iskola és Óvoda, Mohács

Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Mohács

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Pécs

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Szent Mór Katolikus Iskolaközpont, Pécs

Az intézmények a Teremtésvédő cím használatára a 2025/26-os tanévtől kezdődően három évig jogosultak.