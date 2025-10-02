Tetten értek Komlón két drogdílert a nyomozók

A Tolna vármegyei nyomozók Komlón fogtak el a napokban két fiatal férfit, akik maguk is fogyasztottak drogokat, és másokat is elláttak különböző kábítószerekkel.

Ez év januárjában jutott a rendőrök tudomására, hogy egy bonyhádi fiatalember különféle tiltott szereket fogyaszt, és azokkal kereskedik is.

A nyomozás során több fogyasztót is felkutattak, kihallgattak, a bizonyítékok alapján akkor két férfit őrizetbe is vettek. Vizsgálták, hogy milyen további vásárlókkal álltak kapcsolatban a kiiktatott kereskedők, és azt is, honnan szerezhették be az anyagot.

A napokban Komlón fogtak el további két fiatalembert. A tetten ért dílerek elmondták, hogy közösen kereskedtek a kábítószerekkel.

Egyikük szerezte be nagyobb tételben az anyagot, de a barátja is segített az eladásban. A lakhelyeiken tartott kutatás során egyiküktől zöld növényi részeket és egy őrlőt, másikuktól kábítószergyanús anyagokat: zöld növényi törmeléket és fehér kristályos anyagot, mérleget és pénzt foglaltak le. Az anyagok a szakértői vélemény alapján kábítószernek minősülnek.

A 24 éves gyanúsítottakat kihallgatásukat követően őrizetbe vették.

A bíróság mindkettőjük bűnügyi felügyeletét elrendelte. Az egyik kábítószer-kereskedő már eddig is milliós bevételre tett szert az üzletből, míg társa szívességi alapon segített az értékesítésben. Egyikük autóját vagyonvisszaszerzés céljából lefoglalták, annak utasteréből egy zöld növényi részekkel szennyezett őrlőt is lefoglaltak.

Az ügy további vizsgálata a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán folytatódik