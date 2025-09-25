Sztrádanyitás: a horvátokra még várni kell, október első felében indulhat meg a forgalom

Korábbi értesülések szerint szeptember 26-án adták volna át a Pélmonostor és a magyar határ között vezető autópálya-szakaszt, erre azonban még nem kerül sor. Hargitai János országgyűlési képviselő érdeklődésünkre arról tájékoztatta lapunkat, hogy legfrissebb információi szerint a horvátokra még egy kicsit várni kell, október első felében nyithatják meg a déli szomszédunkhoz vezető sztráda határon túli oldalát.

Az M6-os autópálya magyarországi, a horvát határig vezető szakasza már tavaly elkészült, azóta sokan - a Drávaszögbe vagy Bosznia-Hercogovinába tartó autósok, s persze az árufuvarozók is - tűkön ülve várják, mikor készül el a sztráda a horvát oldalon.

A Budapestről induló és Pélmonostoron, Eszéken, valamint Szarajevón keresztül az Adriai-tengerig, Ploceig futó közlekedési folyosó horvátországi horvátországi, A5-ös autópálya 88,6 kilométeres szakasza már korábban elkészült, az utolsó öt kilométert, amely Pélmonostortól a magyar határig húzódik, július végén fejezték be a horvátok.

Azóta a forgalomba helyezést megelőző átadás-átvételi, valamint a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó procedúra zajlik, ami a jelek szerint még mindig nem zárult le teljesen: ezt támasztja alá, hogy a korábbi sajtóértesülések szerint szeptember 26-án adták volna át a szakaszt, erre azonban még egy kicsit várni kell.

- Egyértelmű, hogy a labda a horvátoknál pattog, mivel az autópálya a horvát határhoz vezető szakasza már egy éve elkészült, így részünkről nincs akadálya a nyitásnak - mondta lapunk érdeklődésére Hargitai János országgyűlési képviselő.

Hozzátette, legfrissebb információi szerint október első felében nyithatják meg a déli szomszédunkhoz vezető sztráda határon túli oldalát, amelyen ezt követően megindulhat a forgalom.

Lényeges tudnivaló, hogy a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd.

A szakaszon nyolc objektum épült, köztük egy viadukt, két felüljáró és öt híd. A leghosszabb közülük a Karasica-viadukt, amely 318 méter hosszú, és a Karasica folyót, valamint a Pélmonostor-Magyarbóly vasutat íveli át.

A horvát rész megépítésével Eszékről Budapestre kevesebb, mint két óra alatt lehet majd eljutni, amivel így a magyar főváros utazási időben közelebb kerül a kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb.



Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazók számára.

A sztráda boszniai szakaszának 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a fennmaradó részek várhatóan csak 2030-ra fejeződnek be.

Pécsről és Baranya más településeiről az Adriára utazók tehát minden bizonnyal az eddig is használt útvonalakat veszik majd igénybe, így időben nem lesz rövidebb az utazás. (Persze, ha ragaszkodunk a sztrádához, akkor például Fiumébe eljuthatunk Pécsről Eszéken és Zágrábon át végig autópályán, ez azonban sokkal hosszabb és ezért költségesebb is.)

Ugyanakkor a drávaszögi települések egyszerűbben és gyorsabban megközelíthetőek lesznek például a baranyai vármegyeszékhelyről: többek között Csúza és a Kopácsi-rét is kedvelt célpontok, Eszékről nem is beszélve.