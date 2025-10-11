Személyautóval ütközött egy kerékpáros Mohácson
2025. október 11. szombat 16:29
Elütött egy autó egy kerékpárost szombaton délután Mohácson, a Pécsi úton.
A baleset az elsődleges információk alapján a kerékpáros hibájából történhetett, de természetes a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.
Lapunk értesülései szerint a biciklis súlyosan megsérült, kórházba szállították.
