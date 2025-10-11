Személyautóval ütközött egy kerékpáros Mohácson

Elütött egy autó egy kerékpárost szombaton délután Mohácson, a Pécsi úton.

A baleset az elsődleges információk alapján a kerékpáros hibájából történhetett, de természetes a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

Lapunk értesülései szerint a biciklis súlyosan megsérült, kórházba szállították.

