Szállást keres a Szentírás októberben is
2025. október 08. szerda 15:04
A 2025. évi jubileumi szentévben Felföldi László megyéspüspök októberben ismét arra hívja a Pécsi Egyházmegye családjait, hogy a „Szállást keres a Szent Család" ájtatosság mintájára fogadják be egy-egy napra a korábban a plébániák rendelkezésére bocsátott megszentelt Bibliát, és imádkozzanak közösen az otthonaikban a remény ajándékaiért.
A Pécsi Egyházmegyében a május 1-jén útjára indított kezdeményezés folytatása az októberi imahónap, melyben fontos, hogy minden család megtalálja azt az elcsendesedésre szánt közös időt, melyet az imádság tölt ki.
A plébániák rendelkezésére bocsátott és a családok imaéletét segítő csomagot Felföldi László püspök atya főpásztori levelében pontos útmutatóval is ellátta, melyek támpontot adhatnak a közösen végzett imához. A csomag egy bibliai idézeteket és imádságokat tartalmazó füzetből, a remény gyertyájából, egy szentkaput ábrázoló képből és egy Szentírásból áll. Mindez elegendő ahhoz, hogy a családi asztalt körbe ülve a családtagok némi időt szánjanak a Biblia olvasására és a jubileumi szentév imádságának közös elmondására.
A főpásztor szándéka, hogy a családok a közös imádsága révén közelebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz, mely áldást hoz családjainkra, közösségeinkre, ily módon egész egyházmegyénkre, társadalmunkra.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Brutális gyilkosság Pécsett: 30 év...
- Idén már ketten veszítették életüket...
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...
- Elismeréseket vehettek át a baranyai...
- Szarvassal ütközött egy Mohácsról...
- Felborult egy autó a Mecsekben, Komló...
- Elhunyt Mezey György, a magyar...
- Betámadta a balliberális sajtó a...
- Szállást keres a Szentírás októberben is
- Visszavett a FŐGÁZ: van lehetőség a...