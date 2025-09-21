Szalagkorlátnak csapódott egy autós az M60-as sztrádán
2025. szeptember 21. vasárnap 10:30
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M60-as autópálya Pécs felé vezető oldalán, Kozármisleny közelében, a 26. kilométernél.
A jármű mozgásképtelenné vált. A pécsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották.
A raj áramtalanította a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Forrás: Katasztrófavédelem
