Súlyosabb büntetést kér az ügyészség két komlói dílerre

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett

kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőügyben a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést kilenc vádlott tekintetében fenntartotta.

2018 nyarán két komlói férfi megállapodott abban, hogy az egyikük által beszerzett

kábítószert és új pszichoaktív anyagot a másikuk Komlón és környékén értékesíti. Az

üzlet fokozatosan bővült, ezért később többen is bekapcsolódtak az árusításba, így

jutott el a speed, ecstasy, biofű, kristály, biopor Pécsre és Mohácsra is. Az árusításon

kívül marihuána termesztéssel és biofű készítéssel is foglalkoztak, az ügynek

összesen tizenkilenc vádlottja van.



Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék a vádlottakat jelentős mennyiségű kábítószerre

elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében, valamint új pszichoaktív anyaggal

visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért 2 és 9 év 8 hónap közötti időtartamú

szabadságvesztésre, közügyektől eltiltásra, pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra

ítélte.



Az ítélet ellen több terhelt tekintetében az ügyész súlyosításért, a vádlottak és védőik

részfelmentésért, felmentésért, eltérő minősítésért, vagyonelkobzás mérsékléséért,

enyhítésért fellebbeztek