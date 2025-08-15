Emelkedett a koronavírus koncentrációja a szennyvízben
2025. augusztus 15. péntek 09:40
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
Azt írták, hogy az év 32. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett.
Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán és Salgótarján mintájában, míg 20 ellátási területen a stagnálás volt jellemző, csökkenést pedig egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján egyes ellátási területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Gyalogost gázolt egy részeg sofőr...
- Ma ünneplik a katolikusok...
- Hatalmas kamatot ígért egy pécsi...
- Emelkedett a koronavírus...
- Vörös kódot léptettek életbe a hőség...
- Jön a Tabu Kupa: gyönyörű, régi...
- Béda-Karapancsán elmarad a kenuzás a...
- Kommandósok csaptak le az illegális...
- Robogóval esett el egy férfi...
- Árokba hajtott, s rommá tört egy autó...