Emelkedett a koronavírus koncentrációja a szennyvízben

A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy az év 32. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett.



Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán és Salgótarján mintájában, míg 20 ellátási területen a stagnálás volt jellemző, csökkenést pedig egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján egyes ellátási területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

