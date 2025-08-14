Hatalmas, letört faágat távolítottak el a tűzoltók Mohácson

Részlegesen lehasadt egy nagy méretű fa egyik ága szerda kora este Mohácson, a Széchenyi téren.

A faág veszélyeztette az arra közlekedőket, ezért a mohácsi hivatásos tűzoltók motoros lángfűrésszel levágták és feldarabolták.

A beavatkozásban a pécsi létraszer nyújtott segítséget a helyi egységnek.