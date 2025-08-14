Hatalmas, letört faágat távolítottak el a tűzoltók Mohácson
2025. augusztus 14. csütörtök 15:30
Részlegesen lehasadt egy nagy méretű fa egyik ága szerda kora este Mohácson, a Széchenyi téren.
A faág veszélyeztette az arra közlekedőket, ezért a mohácsi hivatásos tűzoltók motoros lángfűrésszel levágták és feldarabolták.
A beavatkozásban a pécsi létraszer nyújtott segítséget a helyi egységnek.
Forrás: Katasztrófavédelem
