Árokba hajtott, s rommá tört egy autó az M60-ason

Letért az útról és az autópálya melletti árokba hajtott egy személyautó szerda délután az M60-as autópályán, Kozármisleny térségében.

A kocsiban egyedül utazó sofőr ki tudott szállni a járművéből, a pécsi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közösen hozták fel az árokból.

Egyéb tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.