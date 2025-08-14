Árokba hajtott, s rommá tört egy autó az M60-ason
2025. augusztus 14. csütörtök 17:00
Letért az útról és az autópálya melletti árokba hajtott egy személyautó szerda délután az M60-as autópályán, Kozármisleny térségében.
A kocsiban egyedül utazó sofőr ki tudott szállni a járművéből, a pécsi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közösen hozták fel az árokból.
Egyéb tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Árokba hajtott, s rommá tört egy autó...
- Tragédia történt Baranyában: autóval...
- Hatalmas, letört faágat távolítottak...
- Kommandósok csaptak le az illegális...
- Elkészült az elemzés, kiderült,...
- Aknába zuhant férfi életét mentették...
- Itt a razzia mérlege: több tízezer...
- Amikor még a pécsi belvárosban is...
- Ez az oka, miért látunk kevesebb...
- Így élnek a "leghűségesebb nép", a...