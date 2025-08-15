Hatalmas kamatot ígért egy pécsi férfi, bukta lett a vége
2025. augusztus 15. péntek 16:02
A Pécsi Járásbíróság pénteken elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását egy hónapra jelentős kárt okozó csalás bűntettének alapos gyanúja miatt.
A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított férfi, mint egy gazdasági társaság képviselője, közvetítői szerződéses jogviszonyban állt egy lakás-előtakarékossági tevékenységet végző gazdasági társasággal és közvetítői tevékenységet végzett a Magyar Államkincstár részére. Más értékpapír értékesítésére, vagy egyéb befektetési célú szerződés megkötésére nem volt jogosult. A szerződését 2025. június 12. napján a pénzügyi gazdasági társaság felmondta.
A gyanúsított 2024. év elejétől a szerződés kereteibe nem illeszthető befektetési megállapodásokat kötött magánszemélyekkel, melyekben azt vállalta, hogy a befektetés céljából általa, mint magánszemély által átvett összegeket a gazdasági társaságnál helyezi el azért, hogy a tőke kamatozzon. A megállapodásokban rövid idő alatt a befektetett tőke és igen magas kamat kifizetését vállalta.
E tevékenysége keretében úgy, hogy a megállapodások megkötésekor nem volt lehetősége a pénzösszegeket a pénzügyi gazdasági társaságnál befektetni, sem szándéka, sem lehetősége nem volt a befizetett tőke teljes összege és az ígért kamat megfizetésére, a vele megállapodó eddig felderített két sértett személy részére összesen 30 500 000 forint kárt okozott.
A nyomozás keretében elvégzett házkutatás során további befektetési megállapodásokat igazoló dokumentumok kerültek lefoglalásra a gyanúsított lakóhelyén.
A gyanúsított büntetett előéletű, alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, tárgyi bizonyítási eszközök megsemmisítésével, meghamisításával, vagy elrejtésével igyekezne a bizonyítási eljárást megnehezíteni, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását.
Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsított elsődlegesen szabadlábra helyezése, másodsorban enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentett be fellebbezést a védőjével együtt, így a határozat nem végleges.
Forrás: Pécsi Törvényszék
