Eldőlt, mikor rendezik meg a Balaton-átúszást

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján a szervező, Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével úgy döntött, hogy 2025. augusztus 9-én, szombaton megtartják a Balaton-átúszást.



Időjárás előrejelzés

Az időjárást egy épülő anticiklon határozza meg, amelynek a Balaton térsége várhatóan éppen a tengelyében lesz. Ez a légköri helyzet nyáron jellemzően gyengén szeles, napos, meleg idővel jár. A Balatonnál fokozott szerepet kap a tavi cirkuláció, amely a nappali órákban mérsékelt, a tó tengelyéből a part irányába fújó széllel jár.



Előrejelzés szombatra

A reggeli órákban gyenge (5-10 km/h) változó irányú légmozgás várható. A déli óráktól a helyi szélrendszert egy-egy délnyugati befújás zavarhat meg, amely csak kissé megélénkülő

(15-20 km/h) légmozgást okozhat. Jelentősebb hullámzásra nem kell számítani.

Napközben kissé megnövekszik a rétegfelhőzet amely megszűri a napsütést, azonban csapadék nem várható. A hajnali hőmérséklet 21 fok körül alakul, amely gyorsan melegszik és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak. A víz hőmérséklete 23-24 fok körül alakul.



Újra lehet nevezni!

Teltházas volt a rendezvény az eredeti, július 26-i időpontra, az esemény előtt egy hónappal minden hely elkelt, így a nevezést is le kellett zárni. Az időpont viszont új lehetőséget is jelent, augusztus 9-re újra megnyílt a nevezés lehetősége a klasszikus, 5,2 km-es távra, a SUP-os átkelésre és a 2,6 km-es féltávra is!

Nevezés: https://www.balaton-atuszas.hu/