Sorházban csaptak fel a lángok, egy lakrész megsemmisült
2025. október 26. vasárnap 17:17
Pécsett a Kishegyi-dűlőben egy sorház jellegű építményben keletkezett tűz vasárnap délután, egy nagyjából ötven négyzetméteres lakrész teljesen kiégett.
A két szomszédos lakrész egy-egy szobájára terjedtek át a lángok, és a tűz belekapott a tetőszerkezetbe is.
Több pécsi hivatásos tűzoltóegység vízsugarakkal fékezte meg a lángokat. Hat lakó elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.
Forrás: Katasztrófavédelem
