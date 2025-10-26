Sorházban csaptak fel a lángok, egy lakrész megsemmisült

Pécsett a Kishegyi-dűlőben egy sorház jellegű építményben keletkezett tűz vasárnap délután, egy nagyjából ötven négyzetméteres lakrész teljesen kiégett.

A két szomszédos lakrész egy-egy szobájára terjedtek át a lángok, és a tűz belekapott a tetőszerkezetbe is.

Több pécsi hivatásos tűzoltóegység vízsugarakkal fékezte meg a lángokat. Hat lakó elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.