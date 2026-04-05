Rendkívüli nyitvatartással készülnek a Tettyei Mésztufa-barlangban
2026. április 05. vasárnap 09:49
Húsvéthétfőn rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a Tettyei Mészufa-barlang, 10.00 és 18.00 között, közölte a nemzeti park.
Az utolsó vezetés a nap folyamán 17.00-kor indul.
Forrás: DDNP
