Régiós találkozóra hívja a fiatalokat az egyházmegye
2025. szeptember 25. csütörtök 14:05
A Pécsi Egyházmegye szervezésében idén is megrendezik a Regionális Ifjúsági Találkozót (RIT). Az ősszel két helyszínre, Siklósra és Paksra szervezett találkozókon közös gondolkodásra, lelki útkeresésre hívják a 14 éven felüli korosztályt. A találkozón Felföldi László pécsi megyéspüspök is jelen lesz.
A Pécsi Egyházmegye ifjúsági találkozóinak hagyománya több évtizedes múltra tekint vissza, melyeknek állandó helyszíne volt a máriagyűdi kegyhely. 2023-ban új kezdeményezésként regionális találkozók szervezését kezdte meg az ifjúsági referatúra, amely évente kétszer, tavasszal és ősszel több helyszínre várja a fiatalokat.
A regionális ifjúsági találkozók mottójaként egy, a Szentíráson alapuló imádság egyik gondolatát választották a szervezők: „Lábunk együtt járjon!".
A Királyok első könyve szerint (1Kir 18,21) Illés odalépett az egész nép színe elé és megkérdezte: „Meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek. Ha meg Baál, akkor kövessétek azt!" Jézus is figyelmeztet: „Nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak!"
Ha ugyanis Jézussal lép együtt a lábunk, akkor nem lépünk félre az életünk döntéshelyzeteiben, cselekedeteiben - magyarázta az igehely választását Kovács József ifjúsági referens atya.
A RIT őszi időpontjai és helyszínei:
- október 11. Siklós, Szent Imre Katolikus Általános Iskola
- november 8. Paks, Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
A RIT programja Siklóson:
10:00 Zenés indító a siklósi gitáros zenekarral
10:20 Tanúságtételek (Tompity Áron, Palkó Tamás, Izsák Kálmán)
11:15 Kiscsoportos beszélgetések megadott kérdések segítségével
12:30 Közös ebéd
13:30 Fakultatív programok (várlátogatás, a siklósi templomok megtekintése)
15:00 Taizé-i imaóra a siklósi gitáros zenekar vezetésével
15:50 Búcsúzás
A találkozón való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
