Péterffy Attila piros lapot kapott, a Momentum egyik képviselője kilépett pártja frakciójából

Beindult az élet a keddi pécsi közgyűlésen: Topán László, a Momentum színeiben mandátumot szerzett önkormányzati képviselő bejelentettek, kilép pártja frakciójából, Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője pedig piros lapot mutatott fel Péterffy Attilának.

A keddi közgyűlésen Topán László bejelentette, kilép a Momentum városházi frakciójából, s a továbbiakban a Mindenki Pécsért független képviselőjeként folytatja a képviselői munkát.

Ezzel a párt városházi frakciója megszűnt.



Napirend előtt kért szót Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője.

"Tisztelt Polgármester úr!



2022. áprilisa van. Ez a hónap nem csupán az országgyűlési választások, azaz a Fidesz országos, történelmi győzelmének a hónapja, hanem a pécsiek által adott polgármesteri megbízás öt éves időtartamának a félideje is.

Mi, pécsiek 2,5 éve nézzük, várjuk, hogy ön, polgármester úr, aki 2019 októberében bizalmat kapott a pécsiek többségétől, mit tesz a városunkért. Az akkor összetákolt Mindenki Pécsért „civil" egyesület, amelyből tavaly nyáron viharos körülmények között menesztették önt, súlyos kritikákat és kérdéseket fogalmazott meg tavaly önnel szemben, amelyek azóta is válasz nélkül maradtak. Most pedig, április 3-án szembesülhetett polgármester úr a pécsiek közvetlen véleményével is. Önre bő 27 ezer pécsi szavazott 2019-ben.

Most azonban bő 33 ezer pécsi ön és Márki-Zay ellen, azaz a Fideszre adta szavazatát, az itt élők többsége. Bízunk abban a városunk érdekében, hogy ön ezúttal értett a pécsiek üzenetéből, polgármester úr!



Miért adtunk mi pécsiek ilyen csattanós választ önnek, április 3-án, polgármester úr?

Azért, mert ön becsapta a pécsieket 2019-ben. Ön sajnos azóta az akkori ígéreteivel ellentétesen cselekszik. Ön civil városvezetést ígért, de folyamatosan a legvadabb politikai akciókkal szolgálja ki politikai tiszttartóját, Gyurcsány Ferencet. Azt mondtuk április 3-án, hogy nincs az rendjén, hogy ön semmi érdemi dolgot nem tett Pécsért két és fél év alatt. Hiszen ön csak az előző városvezetés által megtervezett és előkészített projektekhez áll oda szelfizni és szalagot vágni.

A Fideszes városvezetés idején alkalmazott 2 alpolgármester helyett ön 3-at fizet a pécsiek pénzéből. Ön telerakta politikai kinevezettekkel az önkormányzatot.

Hemzsegnek itt a közpénzből fizetett, láthatatlan munkavégzésű tanácsnokok. A városi cégek élére sok esetben politikai kinevezetteket ültetett, mesés fizetésemeléssel és prémium feltételekkel. Ön 2,5 év alatt képtelen volt elkészíteni Pécs Integrált Városfejlesztési Stratégiáját is, így a város mára egy iránytű nélkül sodródó hajóvá vált. Ön 100 milliós közpénzzel tömött ki úgynevezett „átvilágító" ügyvédeket, hogy valami bűnbakot találjanak, de csak aljas rágalmazásokra telik tőlük a pécsiek pénzén. Teszi ön ezt a mérhetetlen pénzherdálást úgy, hogy közben azt harsogja, ön üres kasszát vett át és a kormány nem ad a városnak pénzt.



Még szerencse, hogy ennek az ellenkezője az igaz, hiszen a Magyar Államkincstár átadás-átvételi dokumentuma igazolja, hogy ön több milliárdos tartalékkal vette át az önkormányzati kasszát, polgármester úr! És a Fidesz kormány által konszolidált 43 milliárdos szocialista adósság után még felgyülemlett 8,5 milliárdos kormányzati kölcsönt is és a fent vázolt esztelen költekezéseket is fedezik a kormány által Pécsnek nyújtott megemelt támogatások. De ön ezt nem megköszönte, hanem kiállt az elmúlt két hónapban a kampányban, és olyat tett, amivel minden pécsit arcul csapott. Ön hazudott a pécsieknek, polgármester úr! Azt mondta, hogy a kormány elvette a pécsiek pénzét, noha ennek az ellenkezője az igaz.

És erre a hazugságra ön aláírásokat gyűjtött, és propaganda hangszórókon üvöltette a csodás főterünkön azt a nyilvánvaló hazugságot, amiről ön pontosan tudta, hogy nem igaz.

Ilyet sem Toller László sem Páva Zsolt nem tett, polgármester úr! Ők nem hazudtak a pécsieknek! Ők együttműködtek akár az ellentétes színű kormánnyal is a városunk érdekében, ahogy azt a szegedi Botka László vagy a miskolci baloldali polgármester teszi.

Ön a városi médiumokat nem megtisztította a politikától, hanem minden eddigieket alulmúló propaganda szócsövekké züllesztette őket, ahol napi cenzúrázás és fake news gyártás zajlik.

A kutatások szerint egyetlen dolog emelkedett a városban 2,5 év alatt: a korrupció.



Polgármester úr! Április 3-án a pécsiek azt üzenték önnek, hogy ebből elég volt. Ahogy az ön egyik dicstelenül kirúgott alpolgármestere fogalmazott: „nem ezt ígértük, polgármester úr, nagyon nem!" Az elmúlt években a pécsiek rájöttek, hogy meztelen a király! Ön leszerepelt, polgármester úr! De ha van önben csöppnyi becsület, most bocsánatot kér a pécsiektől és irányt vált. Az eddigi munkájára pedig itt hozom a pécsiek véleményét nemzetközi jelzés formájában" s Hoppál Péter felmutatott egy piros lapot Péterffy Attilának.

Péterffy Attila válaszában azt mondta, nem polgármestert választottak április 3-án, s hozzátette azt is, több olyan hibát nem követ el, mint amikor átvette Hoppál Pétertől a könyvét.