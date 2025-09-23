Ötvenkettedik évadját kezdi a Pécsi Magyar-Finn Társaság
2025. szeptember 23. kedd 08:27
E hét szerdáján, szeptember 24-én 17.30 órakor kezdi 52. évadját a Pécsi Magyar-Finn Társaság a Civil Közösségek Házában. A „Pécs-Lahti oda-vissza egy kis kitérővel" című klubest házigazdája Ginzer Mónika, az egyesület titkára.
A pécsi finnbarátok több mint fél évszázada működő közössége - együttműködve a Pécs testvérvárosában 1952 óta tevékenykedő finn-magyar baráti körrel - első alkalommal 1977-ben szervezett intenzív finn nyelvtanfolyami utazást Lahtiba.
Délelőtt szorgalmas nyelvtanulás, délután ismerkedés a várossal és környékével (látogatás üzemekben, múzeumokban, sportlétesítményekben és másutt).
Esténként program a pécsieket vendégül látó házigazdákkal, akik többségükben az ottani magyar nyelvtanfolyam résztvevői voltak. A következő nyáron ők utaztak Pécsre intenzív magyartanulásra és ismerkedésre a várossal és környékével. Eddig közel 20 ilyen cserére került sor a két testvéregyesület szervezésében.
Ez év nyarán is útra keltek a pécsi finn nyelvtanfolyam résztvevői és más Finnország iránt érdeklődő egyesületi tagok.
12 fős csoportjuk szeptember utolsó szerdájának délutánján tart sok-sok képpel illusztrált nyilvános úti beszámolót a Pécsi Magyar-Finn Társaság tagjainak és más érdeklődőknek.
A „Pécs-Lahti oda-vissza egy kis kitérővel" című klubest házigazdája Ginzer Mónika, az egyesület titkára. A szeptember 29-én induló finn nyelvtanfolyamról is tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők Anja Haaparanta nyelvtanártól.
Képünk archív felvétel.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hatos. A f*szt, kilences: ez szinte...
- Önkéntes beteglátogatókat toboroz a...
- Ötvenkettedik évadját kezdi a Pécsi...
- Ismét apa-fia zarándoklatra hívja a...
- Keddtől ismét jön a pótlóbuszozás a...
- A reménytelenség pécsi utcája: a...
- Háziorvosi rendelés gyermekek részére
- Rárúgja az ősz az ajtót Baranyára:...
- Prostitúcióra kényszerítés miatt áll...
- Konkoly Zsófia bronzérmes 200 méteres...