Ostromolják a befektetők Pécset, a balliberálisok azonban állják a sarat és nemet mondanak

Különös közleményt adott ki a várost vezető frakciószövetség szerdán délelőtt, hogy csak tavaly tizenhat befektetési ajánlatot kaptak, ám mindegyiket elutasították.



Azt írták, "frakciószövetségünk eltökélt abban, hogy munkahelyeket létesítsen, fellendítse Pécs gazdaságát, és olyan feltételeket teremtsen, amelyek vonzóvá és élhetővé teszik a várost. Ezen a téren a választások óta eltelt 3 évben jelentős eredményeket tudtunk elérni. Ezek nem valósulhattak volna meg a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel, a HIPÁ-val való együttműködés nélkül.

Arra törekszünk, hogy elsősorban olyan befektetőket tudjunk Pécsre csábítani, amelyek profilja harmonizál a gazdaságfejlesztési stratégiánkkal. Azaz alapvetően magas hozzáadott értékű, tiszta és modern technológiát alkalmazó és előállító termelésben érdekelt befektetőket keresünk.

Attól azonban nem zárkóztunk el, és ezt követően sem fogunk, hogy a stratégiánktól eltérő profilú befektetések hátterét részleteiben is megismerjük. Ideértve a mindenkori befektető által tervezett beruházás környezetre gyakorolt hatását is. Eddig is ennek birtokában alakítottuk ki a városvezetés álláspontját, és a jövőben is így fogunk eljárni.

Csak 2022-ben 16 (!) különböző, akkumulátorgyártással kapcsolatos megkeresés érkezett Pécs önkormányzatához. Egyiket sem támogattuk, és jelenleg sem állunk tárgyalásban egyetlen akkumulátorgyártásban érdekelt céggel sem.

Környezetvédelem

Frakciószövetségünk az atomtemető és az uránbánya ügyében is teljesen világossá tette: kiemelten fontosnak tartjuk a környezet és a klíma védelmét. Természetesen, amennyiben egy tervezett fejlesztésről az derül ki, hogy szembe megy ezekkel a törekvéseinkkel, akkor az nem valósulhat meg a városunkban.

Pécsiség

A döntést - ahogy eddig, úgy ezután is - a pécsiekkel közösen hozzuk meg. Amennyiben bármely lehetséges fejlesztésről úgy ítéljük meg, hogy megoszthatja a pécsieket, a témában már előzetesen, a lényegi döntések meghozatala előtt ökológiai hatásvizsgálatot, széleskörű konzultációt, ha kell, helyi népszavazást fogunk indítani.

Pécs Jövője - DK

Pécs Jövője - Jobbik

Pécs Jövője - MSZP

Pécs Jövője - Öttorony