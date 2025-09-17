Összevert egy pécsi férfi egy másikat egy parkban

A Pécsi Járásbíróság szerdán elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását egy hónapra életveszélyt okozó testi sértés bűntettének alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a sértett férfi 2025. szeptember 14-én, Pécsett egy közterületen található padon ült egy parkos részen, ahol a délelőtti órákban megjelent a gyanúsított, akit a környékről ismert.

A gyanúsított belekötött a padon ülő sértettbe, majd minden előzmény nélkül ököllel, nagy erővel megütötte a sértett bal oldalát a mellkasa körül, majd a helyszínről eltávozott.

A sértettnek a bántalmazás következtében kialakult sérülése az esti órákra vált olyan fájdalmassá, hogy kórházba került, ahol lépsérülést és hasűri vérgyülemet állapítottak meg, amely életveszélyes sérülés. A sértettet az éjszaka folyamán műtötték meg, lépét el kellett távolítani.

A gyanúsításban szereplő bűncselekmény kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A gyanúsított büntetett előéletű, a most terhére rótt cselekményt is ellene folyamatban lévő más büntetőeljárás hatálya alatt követte el. Alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén megszökne, elrejtőzne, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményeket követne el. Mindezekre tekintettek a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsított és védője enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentettek be fellebbezést, így a határozat nem végleges.