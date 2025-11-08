Ködös éj után napsütésre is számíthatunk vasárnap
2025. november 08. szombat 19:30
Estétől nyugat felől elkezdhet csökkenni a felhőtakaró, melynek hatására ott nagy területen köd, rétegfelhőzet képződhet, ami viszont a reggeli óráktól fokozatosan szakadozik, gomolyosodik.
Vasárnap nyugat felől egyre nagyobb területen süthet ki legalább pár órára a nap.
Az ország keleti felén többfelé, hajnalban már főként északkeleten, majd holnap ott is egyre kevesebb helyen lehet esőre számítani.
Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban vasárnap az ország északi, illetve keleti harmadán olykor feltámadhat, néhol meg is erősödhet a nyugatias szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 10 fok között alakul, de a nyugati, délnyugati tájakon ennél pár fokkal hidegebbet is mérhetünk.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 11 és 14 fok között várható, de Heves és Borsod északi részein ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
MTI
