Két autó ütközött Pécs határában, az 57-es főúton

2025. november 08. szombat 18:05

Az 57-es főúton, Pécs elkerülő szakaszán két személyautó ütközött össze szombaton késő délután.

 

A 41-es km-nél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom, a mentés és a helyszínelés időtartama alatt.

Forrás: Útinform