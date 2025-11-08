Két autó ütközött Pécs határában, az 57-es főúton
2025. november 08. szombat 18:05
Az 57-es főúton, Pécs elkerülő szakaszán két személyautó ütközött össze szombaton késő délután.
A 41-es km-nél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom, a mentés és a helyszínelés időtartama alatt.
Forrás: Útinform
