Orbán Viktor: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk!

Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon szombaton.



A miniszterelnök aláírta a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet. Kijelentette: azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben "Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia".

Mint mondta, Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy "háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk", az európai gazdaságot pedig alárendelik ennek a tervnek.

Ez veszély, mert a háború most is rosszat tesz a magyar gazdaságnak, blokkolja a gazdaság növekedését egész Európában és Magyarországon is - emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette: ha nem lenne a háború, a gazdasági növekedés két-háromszorosára ugrana néhány hónapon belül.

Magyarország azért küzd, hogy kimaradjon ebből az elhibázott gazdaságpolitikából - emelte ki, hozzátéve, az Európai Unió azonban át akarja állítani az európai gazdaságot egy hadigazdaságba, de "ebből nekünk ki kell maradnunk".

Szólt arról is, hogy a második világháborúban Budapest szenvedte el a második leghosszabb ostromot. Ha valahol szenvedtek a legutóbbi háborúban sokat, az éppen Budapesten volt, ezért Budapesten budapestinek lenni alapvetően és automatikusan békepártiságot kell, hogy jelentsen. Egy budapesti nem állhat egyszerűen a háború mellett, mert az visszahozza azt a szenvedést, amit egyszer már ez a város megélt - fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a Tisza Párt "brüsszeli projekt", és minden szervezet, ami Brüsszel mellett áll, elveszi a magyarok pénzét Brüsszelben, onnan pedig Ukrajnába küldi. Ezért akarnak adót emelni, az adóemelés már egy lépés az európai gazdaság háborús átalakítása irányába - jegyezte meg.



Jelezte: október 23-án és 24-én a miniszterelnökök tanácsa ülésezni fog, ezen meg kell akadályozni, hogy olyan döntés szülessen, ami "beletolná" Európát és Magyarországot a háborúba. Világosan meg kell mondani, hogy se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk ebbe a háborúba - emelte ki.

Orbán Viktor: a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

Budapest, 2025. október 11. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (középen) beszédet mond a Tátra téri piacon tartott aláírásgyűjtésen Pesterzsébeten 2025. október 11-én. A mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen - írta a kormányfő Facebook bejegyzésében ezen a napon reggel.



A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Magyarország mindig ki akart maradni a háborúból. Tisza István és Horthy Miklós sem akart beleegyezni, "de a végén belenyomtak bennünket a háborúba" és "most az a feladat, hogy nekünk sikerüljön az, ami nekik nem sikerült".

"Ha a magyarok összeállnak és megsegítenek engem ebben a küzdelemben és egyértelműen kimondjuk, hogy nem küldünk katonákat, nem adunk pénzt és nem járulunk hozzá az európai gazdaság hadigazdaságából való átalakításához, akkor ki tudunk maradni" - hangsúlyozta, hozzátéve, ez az aláírásgyűjtés értelme.



A miniszterelnök szólt a jövő évi országgyűlési választásról is, mint mondta, Budapesten "a szénánk nem áll jól", de úgy gondolja, a külső kerületekben az ellenfeleikkel azonos eséllyel vágnak neki a választásnak. Hozzátette: a külső kerületek mandátumait "be kell húzni", és arra biztatta a megjelenteket, szavazzanak Földesi Gyulára, a Fidesz választókerületi elnökére, "hogy a polgári, nemzeti és keresztény kormányzást tudjuk folytatni".

Orbán Viktor azt javasolta a polgári, nemzeti és keresztény közösségnek, hogy sose mondjon le Budapestről, mert az "a mi otthonunk", a nemzet fővárosa. Budapest tartozik a hazának azzal, hogy nem engedi, hogy csak vörös lobogót emeljenek magasba ebből a városból - tette hozzá.

Szólt arról is, nem kívánja az országnak, hogy "kipróbáljon egy olyan kormányzást", amely a brüsszeli utasításokat hajtja végre. Jelezte: országosan "jó reményekre okot adó mértékben élvezzük az emberek támogatását, tehát ennek a választásnak mi vagyunk az esélyesei". A miniszterelnök azt javasolta az embereknek, a döntésüknél a legfontosabb szempont a biztonság legyen, mert "a változás túl nagy kockázat".

A pesterzsébeti piacon "Mondjunk nemet a háborús tervekre" feliratú pultoknál gyűjtötték az aláírásokat az aktivisták. A rendezvényen megjelent Szabados Ákos, a XX. kerület és Bese Ferenc, a XXIII. kerület független polgármestere, a miniszterelnök Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel érkezett a rendezvényre, ahol több mint százan várták. A miniszterelnök a rendezvényen szelfizett a választópolgárokkal és hosszan beszélgetett velük.