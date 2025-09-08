Önkéntes beteglátogatókat toboroztak a fesztiválon

A Pécsi Egyházmegye augusztusban megrendezett családi fesztiváljának programjai mellett a rendezvény egyik különlegessége volt, hogy nemcsak a kenyér, hanem az emberi kapcsolatok „kovászáról" is a fókuszban állt, mely igazi közösségi élményt nyújtott a résztvevőknek.

A Pécsi Egyházmegye Betegek Gyógyítója Kórházlelkészsége önkéntesei és munkatársai a fesztivál egyik standjánál fogadták az érdeklődőket. Sokan megálltak egy rövid beszélgetésre, és megtapasztalták, mennyire fontos tud lenni egy pár kedves szó, egy mosoly, vagy pusztán az, hogy valaki figyel rájuk.

A Kórházlelkészségnek a fesztiválon több érdeklődőt sikerült megszólítania, akik nyitottak voltak arra, hogy bekapcsolódjanak a közösség munkájába. A kórházlelkészség csapata továbbra is várja mindazokat, akik heti egy-két órát szívesen szánnak arra, hogy kórházi ágyak mellett vagy idősek otthonában töltsenek minőségi időt rászoruló embertársaikkal.

Jelentkezés: https://pecsiegyhazmegye.hu/beteglatogatoknak/jelentkezes

Az önkéntesek nemcsak segítenek, hanem közösségre is találnak: havonta közös találkozókat, esetmegosztó alkalmakat és lelki programokat is szerveznek számukra.