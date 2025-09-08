Önkéntes beteglátogatókat toboroztak a fesztiválon
2025. szeptember 08. hétfő 14:59
A Pécsi Egyházmegye augusztusban megrendezett családi fesztiváljának programjai mellett a rendezvény egyik különlegessége volt, hogy nemcsak a kenyér, hanem az emberi kapcsolatok „kovászáról" is a fókuszban állt, mely igazi közösségi élményt nyújtott a résztvevőknek.
A Pécsi Egyházmegye Betegek Gyógyítója Kórházlelkészsége önkéntesei és munkatársai a fesztivál egyik standjánál fogadták az érdeklődőket. Sokan megálltak egy rövid beszélgetésre, és megtapasztalták, mennyire fontos tud lenni egy pár kedves szó, egy mosoly, vagy pusztán az, hogy valaki figyel rájuk.
A Kórházlelkészségnek a fesztiválon több érdeklődőt sikerült megszólítania, akik nyitottak voltak arra, hogy bekapcsolódjanak a közösség munkájába. A kórházlelkészség csapata továbbra is várja mindazokat, akik heti egy-két órát szívesen szánnak arra, hogy kórházi ágyak mellett vagy idősek otthonában töltsenek minőségi időt rászoruló embertársaikkal.
Jelentkezés: https://pecsiegyhazmegye.hu/beteglatogatoknak/jelentkezes
Az önkéntesek nemcsak segítenek, hanem közösségre is találnak: havonta közös találkozókat, esetmegosztó alkalmakat és lelki programokat is szerveznek számukra.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Kamionnal ütközött össze egy...
- Kifosztotta látássérült szállásadóját...
- Sztrádanyitás: a Drávaszög közelebb...
- Önkéntes beteglátogatókat toboroztak...
- Már az őszi menetrend szerint járnak...
- Hetvenkilenc határsértőt tartóztattak...
- Péntekig lehet igényelni a HPV elleni...
- Nézze meg, hol bukkannak fel biztosan...
- Háziorvosi rendelés felnőttek részére
- Boban Marković, Margaret Island,...