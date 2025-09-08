Kifosztotta látássérült szállásadóját egy hajléktalan, lecsukták

A Pécsi Járásbíróság a napokban elrendelte egy lakcím nélküli férfi letartóztatását egy hónapra védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett kifosztás bűntette alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint 2025. augusztus elején, Komlón találkozott a hajléktalan gyanúsított a régóta látássérült sértett férfivel, aki rövid beszélgetést követően felajánlotta neki, hogy lakhat a lakásában.

A gyanúsított elfogadta a felajánlást, a sértett lakásába beköltözött, majd felhasználva a sértett védekezésre képtelen állapotát eltulajdonította a sértett lakásából a villanybojlert, gáztűzhelyt, automata mosógépet, gázkonvektorokat, valamint kibontotta és eltulajdonította a sértett lakásának homlokzati műanyag ablakait is.

Az eltulajdonított tárgyakat a gyanúsított eddig még ismeretlen személynek értékesítette.

A gyanúsított terhére rótt bűncselekmény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén megszökne, elrejtőzne, a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, az eljárásban szereplő egyéb vagy még felderítetlen személyek befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész és a gyanúsított a bíróság végzését tudomásul vette, a védő, aki a bíróság ülésén nem volt jelen, az ülést követő három napon belül nyilatkozhat, így a határozat még nem végleges.