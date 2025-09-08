Már az őszi menetrend szerint járnak a hajók a Balaton
2025. szeptember 08. hétfő 15:53
Szeptember 8-tól október 26-ig őszi menetrend szerint, ritkábban járnak a balatoni menetrend szerinti hajójáratok - közölte a Balatoni Hajózási Zrt. a honlapján.
A két fő útvonalon, Fonyód-Badacsony, valamint Siófok-Tihany-Balatonfüred között szeptember 28-ig még naponta, aztán már csak szombat-vasárnaponként, illetve az október 23-26. közötti hosszú hétvégén indulnak járatok.
Hétvégeken és a hosszú hétvégén közlekednek még menetrendi hajók Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, Szigliget, valamint Révfülöp kikötőiből is.
A kompok továbbra is 30 percenként járnak, Szántód felől 7.00 és 21.00 óra között, Tihany felől 7.15 és 21.15 között.
MTI
