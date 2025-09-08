Kamionnal ütközött össze egy személyautó Pécsett

Összeütközött egy személyautó és egy kamion Pécsen, a Hársfa úton hétfőn délben.

A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki.

Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.