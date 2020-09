Nem árt erősen megragadni a kapaszkodókat az új pécsi elektromos buszokon

Gyorsan indulnak a pécsi elektromos buszok. Ez lehetne akár jó hír is, de most éppen nem az. Mert valóban, megállóból, illetve piros lámpás várakozás után is a megszokottnál fürgébben „lőnek" ki a kínai technikai csodák. De ez az utasoknak néha kellemetlenséget is okozhat. Mindez a fékezésre szintúgy igaz, szóval az utazóközönség dülöngél rendesen, miközben kedvére mérgelődhet bárki. Nincs mese, minden szereplőnek szoknia kell a dolgokat.

Pár évtizeddel korábban a buszsofőrök képzése során gyakran elhangzott, az ilyen járművek vezetése nagyobb felelősség, mint teherautót terelgetni a sűrű forgalomban.

Mert az oktatók kedvenc fordulta szerint előbbinél a rakomány nem krumplis zsákokból áll, hanem emberekből. Azok meg hajlamosak lendületbe jönni.



A buszok technikai viselkedéséről, no meg a vezetéstechnikai dolgokról is érdeklődtünk a Tüke Busz Zrt-nél. A kérdéseinek írásban tettük fel, a válaszok is úgy érkeztek meg a cégtől.

Más az elv Régebben a fékezés a súrlódáson alapult. Úgy tanították, hogy a mozgási energiát hőenergiává alakítva állnak meg a járművek. De a 21. évszázad második évtizedében ez a tézis már elavult. Itt elektromos rendszerekről, elektromágneses hatásokról van szó. Ráadásul a lassuló gépek még elektromos energiát is termelnek önmaguknak, amivel az üzemidejüket tudják növelni.





- Részben újra kell tanulni a közlekedést a megváltozott viszonyok között?



- Az elektromos autóbuszok műszaki és forgalmi üzemviteli tesztüzeme jelenleg is zajlik, melynek során az üzemeltetési tapasztalatokat folyamatosan gyűjti a társaság. Ezeket az információkat műszaki és forgalmi üzemviteli szempontok alapján értékelik a Tüke Busz Zrt. szakemberei.



- A rutinos gépkocsivezetők sem nyomhatják a pedálokat megszokásból?



- Az világosan látszik, hogy az új járművek műszaki, valamint menetdinamikai tulajdonságai jelentősen eltérnek a megszokott dízeles járművekétől, ez a különbség többek között az autóbuszok gyorsulási paramétereiben is megfigyelhető. Az ilyen autóbuszok vezetőinek az eddig más típusú autóbuszokon megszerzett tapasztalataikat kell „felülírniuk" az új technológia megjelenésével. A tesztüzem egyik célja, hogy a járművezetők vezetéstechnikai rutinja biztonságos és kényelmes utazási élményhez juttassa az elektromos buszokon utazókat.



- Tehát a korlátok szerepe jelentősen felértékelődött?



- Lényeges megjegyezni, hogy az autóbuszokban az utazási feltételekről kihelyezett tájékoztatóban magyar és angol nyelven is felhívjuk az utasok figyelmét arra, hogy a közösségi közlekedésben használt járműveken kapaszkodni kell. Ennek oka, hogy bármikor előfordulhat olyan közlekedési szituáció, amikor az autóbusz vezetőjének hirtelen kell fékeznie, így a korlátokban és fogódzókban kapaszkodva könnyebb elkerülni az esetleges baleseteket. Ilyen balesetveszélyes szituáció dízelüzemű és elektromos hajtású buszokkal egyaránt megtörténhet.