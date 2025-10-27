Agyonverte idős édesapját vasárnap egy férfi Pécsett - Elfogták a rendőrök
2025. október 27. hétfő 11:50
Bűncselekmény áldozata lett egy 76 éves férfi.
Bejelentés érkezett a rendőrségre október 26-án délután arról, hogy Pécsett megöltek egy helyi férfit.
A szemle és az elsődleges adatok alapján a rendőrök megállapították, hogy a 76 éves férfit olyan súlyosan bántalmazta a fia, hogy a helyszínen életét vesztette.
A rendőrök előállították a 47 éves férfit, kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
Emberölés miatt nyomoz ellene a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Képünk illusztráció.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Agyonverte idős édesapját vasárnap...
- Két autó ütközött Pécs határában,...
- Az egyházmegyében szolgáló...
- Huszonnégy határsértő ellen...
- Schubert Olívia személyében baranyai...
- Már elérhető az ingyenes influenza...
- Tizenhárom éves fiúra is lőttek...
- Magukat házi gondozónak kiadó...
- Lénárd László lett a Pécsi Akadémiai...
- Szerelme feleségét zaklatta egy pécsi...