Párás, ködös éj után borús napunk lesz pénteken

Az ország nagyobb részén tartósan borult, párás, helyenként ködös idő várható, szitálás szinte bárhol előfordulhat.

Ugyanakkor ma a Dunántúlon nagyobb területen felszakadozhat a felhőzet, kisüt a nap, de itt estétől gyorsan romlanak a látási viszonyok, és éjszaka ismét köd, néhol zúzmarás köd, illetve rétegfelhőzet képződik, emellett kevés helyen ónos szitálás sem kizárt. Pénteken már inkább csak a nyugati határszél lehet naposabb.

Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de ma a Dunántúli-középhegységben megélénkülhet az északnyugatira forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 3 és 8 fok között változik, de a nyugati határszélen néhol 10 fok is lehet.