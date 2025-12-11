Párás, ködös éj után borús napunk lesz pénteken
2025. december 11. csütörtök 19:30
Az ország nagyobb részén tartósan borult, párás, helyenként ködös idő várható, szitálás szinte bárhol előfordulhat.
Ugyanakkor ma a Dunántúlon nagyobb területen felszakadozhat a felhőzet, kisüt a nap, de itt estétől gyorsan romlanak a látási viszonyok, és éjszaka ismét köd, néhol zúzmarás köd, illetve rétegfelhőzet képződik, emellett kevés helyen ónos szitálás sem kizárt. Pénteken már inkább csak a nyugati határszél lehet naposabb.
Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de ma a Dunántúli-középhegységben megélénkülhet az északnyugatira forduló szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 3 és 8 fok között változik, de a nyugati határszélen néhol 10 fok is lehet.
MTI
