Mohácsot is érinti a Digitális Polgári Körök országjárása

A Digitális Polgári Körökben már több mint 90 000-en vagyunk, közülük tízezrek csatlakoztak hozzánk a Békemeneten. Ezért úgy döntöttünk, útjára indítjuk a Digitális Polgári Körök első országjárását - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta: október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb. Hozzátette, "indulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot".

A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolta az országjárás honlapját is, amely szerint a roadshow november 15-én Győrbe, november 29-én Nyíregyházára, december 6-án Kecskemétre, december 13-án Mohácsra, december 20-án pedig Szegedre érkezik.

A weboldalon az is olvasható, hogy az eseményen való részvétel ingyenes, azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható.