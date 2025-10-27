Mohácsot is érinti a Digitális Polgári Körök országjárása
2025. október 27. hétfő 18:14
A Digitális Polgári Körökben már több mint 90 000-en vagyunk, közülük tízezrek csatlakoztak hozzánk a Békemeneten. Ezért úgy döntöttünk, útjára indítjuk a Digitális Polgári Körök első országjárását - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor azt írta: október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb. Hozzátette, "indulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot".
A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolta az országjárás honlapját is, amely szerint a roadshow november 15-én Győrbe, november 29-én Nyíregyházára, december 6-án Kecskemétre, december 13-án Mohácsra, december 20-án pedig Szegedre érkezik.
A weboldalon az is olvasható, hogy az eseményen való részvétel ingyenes, azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható.
MTI
