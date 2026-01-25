Mohácson ünnepelt Baranya a kultúra napján, rangos elismeréseket is átadtak a rendezvényen
2026. január 25. vasárnap 12:15
Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó is részt vett és beszédet mondott szombaton Mohácson, a Magyar Kultúra Napján tartott ünnepségen, amelyet a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség, és Mohács önkormányzata közösen rendezett. Az eseményen rangos elismeréseket is átadtak.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából szombaton tartották a Baranya vármegyei ünnepséget Mohácson, a Selyemgyár Kulturális Negyed rendezvénytermében.
Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó köszöntőjében úgy fogalmazott, ma számunkra a kultúra „egyszerre tükör, iránytű és élő szövet, a nemzet kötőszövetében."
Az eseményen beszédet mondott Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője, Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, valamint Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere is felszólalt.
A díjátadó szervezetek nevében dr. Bokor Béla, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke köszöntötte a megjelenteket.
A rendezvényen rangos elismerések átadására is sor került.
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Nemzetért Díjában részesült Kepe Kocon Lili, a muravidéki magyar kulturális örökség megőrzésére irányuló, Kettős Zsuzsanna drávaszögi zenetanár, néptáncoktató, valamint Léphaft Pál karikaturista, újságíró.
A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség Nívódíját a nagynyárádi Kékfestő Műhely, a Mohácsi Tamburaiskola, a zengővárkonyi Tojásmúzeum, valamint Bálint Zsoltné Izabellának, a vokányi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér vezetője kapta.
A Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete által adományozott Lemle Géza Díjat a szervezet elnöke, Orcsik Ferenc és Nemes Krisztina alelnök adták át a mohácsi Lehel György népművelőnek.
A Pécs-Baranyai Kórus- és Zenekari Szövetség is elismerését dr. Szécsényi Lászlóné karnagy, kórusvezető vehette át a ünnepségen.
