Mohácson ünnepelt Baranya a kultúra napján, rangos elismeréseket is átadtak a rendezvényen

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó is részt vett és beszédet mondott szombaton Mohácson, a Magyar Kultúra Napján tartott ünnepségen, amelyet a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség, és Mohács önkormányzata közösen rendezett. Az eseményen rangos elismeréseket is átadtak.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából szombaton tartották a Baranya vármegyei ünnepséget Mohácson, a Selyemgyár Kulturális Negyed rendezvénytermében.



Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó köszöntőjében úgy fogalmazott, ma számunkra a kultúra „egyszerre tükör, iránytű és élő szövet, a nemzet kötőszövetében."



Az eseményen beszédet mondott Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője, Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, valamint Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere is felszólalt.



A díjátadó szervezetek nevében dr. Bokor Béla, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke köszöntötte a megjelenteket.



A rendezvényen rangos elismerések átadására is sor került.



A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Nemzetért Díjában részesült Kepe Kocon Lili, a muravidéki magyar kulturális örökség megőrzésére irányuló, Kettős Zsuzsanna drávaszögi zenetanár, néptáncoktató, valamint Léphaft Pál karikaturista, újságíró.



A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség Nívódíját a nagynyárádi Kékfestő Műhely, a Mohácsi Tamburaiskola, a zengővárkonyi Tojásmúzeum, valamint Bálint Zsoltné Izabellának, a vokányi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér vezetője kapta.

A Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete által adományozott Lemle Géza Díjat a szervezet elnöke, Orcsik Ferenc és Nemes Krisztina alelnök adták át a mohácsi Lehel György népművelőnek.

A Pécs-Baranyai Kórus- és Zenekari Szövetség is elismerését dr. Szécsényi Lászlóné karnagy, kórusvezető vehette át a ünnepségen.

