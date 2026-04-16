Mohácson fogták el az USA-ban elítélt szökevényt - FBI-ügynökök is keresték

Az USA-ban másfél év szabadságvesztésre ítélték egy illegális bizniszben utazó banda egyik magyar tagját. A 68 éves férfi börtönbe vonulás helyett a szökést választotta. Két hónapig bujkált hazánkban, de a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda azonosította tartózkodási helyét, majd Mohácson elfogta. Most kiadatási őrizetben várja sorsa alakulását.

A vádirat szerint a német-magyar kettős állampolgár H. Péter 2007-től mintegy tíz éven keresztül működtette társaival a Jetflicks nevű online streamingszolgáltatást.

Az Egyesült Államokban élő felhasználóknak előfizetés ellenében lehetővé tették, hogy szerzői joggal védett televíziós műsorokat érjenek el és töltsenek le.

A társaság a szerzői jogi tulajdonosok engedélye nélkül több tízezer, szerzői joggal védett tévéepizódot sokszorosított, és a jogsértő műsorokat több tízezer előfizetőnek terjesztette.

A becslések szerint a szerzőijog-sértés értéke legalább 37,5 millió dollár volt, míg a Jetflicks által a tv-műsorok szerzői jogi tulajdonosainak, valamint az engedélyezett streamingszolgáltatásoknak okozott becsült kár is több millió amerikai dollárra rúgott.

H. Péter 2012 májusától 2015 decemberéig a Jetflicks számítógépes programozója volt, amivel összesen mintegy 288 ezer dollárt keresett.

A férfi bűntársaival együtt folyamatosan futó, automatizált szoftvereket és számítógépes szkripteket használt, hogy átfésülje a világszerte kalóztartalmakat tároló webhelyeket.

A szoftver és a szkriptek letöltötték, feldolgozták és tárolták az illegális tartalmakat, majd azonnal elérhetővé tették az Egyesült Államokban és Kanadában található szervereken, hogy az USA-ban élő előfizetők elérhessék azokat.

A csapat már a műsorok tévésugárzását követő napon eljuttatta az epizódokat az előfizetőknek. A szolgáltatás nemcsak az interneten keresztül volt elérhető, hanem kifejezetten úgy tervezték, hogy számos eszközön, platformon és szoftveren is működjön.

A Virginia Keleti Kerületi Szövetségi Bíróság 2019-ben vádat emelt H. Péter ellen bűnszövetségben elkövetett szerzőijog-sértés miatt.

A férfit akkor óvadék ellenében szabadlábra helyezték azzal a feltétellel, hogy aláveti magát a bíróság által esetlegesen kiszabott büntetésnek, illetve két napon belül átadja minden útlevelét, nem szerez új nemzetközi úti okmányt, és a bíróság előzetes jóváhagyása nélkül nem hagyja el Nevadát, ahol akkor lakott.

2022-től ügyét a Nevada Kerületi Szövetségi Bíróság tárgyalta. Majd 2025-ben megállapították bűnösségét szerzői jogi bűncselekményre irányuló összeesküvés okán, és 18 hónapos szabadságvesztésre és három év felügyelt szabadlábra helyezésre ítélték.

Halasztási kérelme okán 2026 februárjában kellett volna börtönbe vonulnia, azonban megszökött. Először Mexikóba, onnan Európába repült, így érkezett Magyarországra. Közben nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Az amerikaiak az FBI magyarországi kirendeltségén keresztül felvették a kapcsolatot a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztályával, hogy a segítségét kérjék a férfi tartózkodási helyének azonosításához.

A magyar nyomozók az FBI-ügynökökkel göngyölítették fel a férfi hazai kapcsolatait, majd pár napon belül meg is találták.

Mohácson, egy lakóházban fogták el április 11-én. Ezt már a KR NNI pécsi osztálya hajtotta végre. Mikor a 68 éves férfi meglátta a rendőröket, nagyon meglepődött, de sejtette, miért kattant a kezén a bilincs. Április 13-án szállították át Budapestre. Ekkor döntött a bíróság arról, hogy kiadatási őrizetbe helyezi.

Az eljárás további szakaszában az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ látja el a nemzetközi kapcsolattartással és a kiadatással összefüggő feladatokat.

A kiadatási eljárás Magyarországon bírósági kontroll alatt zajlik, és a végső döntés a magyar igazságügyi hatóságok hatáskörébe tartozik, a külföldi (amerikai) megkeresés alapján.

