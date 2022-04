Mintegy ötmilliárd forintból újították fel a Siklósi úti Interspar áruházat

Csaknem ötmilliárdos beruházásból újult meg a pécsi INTERSPAR hipermarket, írta közleményében az áruházlánc.



"A Dél-Dunántúl egyik legmodernebb hipermarkete lett a pécsi Siklósi úti INTERSPAR, amely rekordidő, alig fél év alatt újult meg, így áprilistól a vevők már egy, a 21. század technológiai és minőségi elvárásainak megfelelő létesítményt vehetnek birtokukba.

Az üzletben tovább bővült a speciális igényeket kielégítő termékek választéka, kiemelt helyre kerültek az egészségtudatos táplálkozást segítő, valamint a bio- és diabetikus élelmiszerek.

A gyorsabb bevásárlást önkiszolgáló kasszarendszer segíti. Az üzlet bejáratánál található a helyben készült ételeket kínáló INTERSPAR to Go egység, ahol nemcsak elvitelre ajánlanak egészséges és jóízű fogásokat, de akár helyben, kellemes körülmények között is elfogyaszthatják azokat a vendégek.



A 84 dolgozónak munkát biztosító pécsi INTERSPAR-ban a 4 milliárd 670 millió forintos beruházásnak köszönhetően átalakult az üzlet eladóterének teljes elrendezése, amely a felújítást követően modern, mégis otthonos érzést és kényelmet közvetít.

Új, energiatakarékos hűtőbútorok, zöldséges állványok, pékségbútorok és kasszák kerültek a belső térbe. A napelemes rendszernek és az előadótérben kiépített LED-világításnak köszönhetően az épület elektromos igényeit takarékosan elégítheti ki, illetve az új szén-dioxid alapú hűtéstechnikai rendszer szintén környezetkímélő megoldás. Az egység teljes területén ingyenes wifi szolgáltatás érhető el.



A SPAR online-shop és annak áruházi átvételi lehetősége egyre népszerűbb, ezért a pécsi hipermarket újjáépítésekor is szem előtt tartották, hogy ezt a vásárlási formát támogassák. A vásárlók heti hat napon keresztül kétórás idősávokban vehetik át itt az online leadott rendelést.