Mindenkinek el kellett hagynia az Árkádot szerdán délelőtt

Szerdán délelőtt nem sokkal kilenc óra után kiürítették Pécsett az Árkád bevásárlóközpontot, s a parkolóba sem lehetett behajtani.

Az emberek azt feltételezték, hogy bombariadó miatt van szükség a rendkívüli intézkedésre, munkatársunk azonban a helyszínen úgy értesült, tűzvédelmi gyakorlatot tartottak, ennek részeként került sor az épület kiürítésére.

Ennek időtartama alatt a parkolóba sem lehetett behajtani, onnan ki azonban igen.

Mintegy fél óra elteltével már ismét beengedték az embereket az épületbe.

Képünk illusztráció.

