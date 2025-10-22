Mindenkinek el kellett hagynia az Árkádot szerdán délelőtt
2025. október 22. szerda 10:33
Szerdán délelőtt nem sokkal kilenc óra után kiürítették Pécsett az Árkád bevásárlóközpontot, s a parkolóba sem lehetett behajtani.
Az emberek azt feltételezték, hogy bombariadó miatt van szükség a rendkívüli intézkedésre, munkatársunk azonban a helyszínen úgy értesült, tűzvédelmi gyakorlatot tartottak, ennek részeként került sor az épület kiürítésére.
Ennek időtartama alatt a parkolóba sem lehetett behajtani, onnan ki azonban igen.
Mintegy fél óra elteltével már ismét beengedték az embereket az épületbe.
Képünk illusztráció.
EQM
