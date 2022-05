Milyen lakásra futja 25 millióból Baranyában? Az eladó ingatlanok többsége ennél drágább

Az utóbbi években látott lakásdrágulás és az ingatlanpiaci „dominóhatás" is közrejátszik abban, hogy az országos kínálatban drasztikusan, 16 százalékra csökkent a 25 millió forintnál olcsóbb eladó lakóingatlanok aránya az egy évvel korábbi 26 százalékról. Baranya megyében a 25 millió forint alatti lakások aránya idén áprilisban 29 százalékot tett ki, szemben a tavaly áprilisi 52 százalékkal. A legnagyobb lakóingatlan-kínálattal rendelkező megyei települések közül egyébként Pécsen, Kozármislenyben és Komlón idén áprilisban 251 - 632 ezer forintnál jártak az átlagos négyzetméterárak.

Bár 25 millió forint nagy összeg, konkrétan 74 havi - kedvezmények nélküli - mostani átlagbérnek felel meg, mégis, az országos lakáspiacon az ennél alacsonyabb áron eladásra váró lakóingatlanok a jelenlegi környezetben viszonylag olcsónak számítanak.

Az utóbbi tényező miatt pedig a kereslet is fokozódik ebben a szegmensben. Ez részben köszönhető az elmúlt években látott lakáspiaci drágulásnak. Emellett szerepet kapott benne az is, hogy az infláció múlt év közepe óta tartó emelkedése miatt a jegybank kamatemelési ciklusba kezdett. Így a lakáshitelkamatok is feljebb kúsztak, ami szintén az alacsonyabb áron elérhető ingatlanok felé terelte az érdeklődőket - derül ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből, amely ismerteti a 25 millió forintnál olcsóbb új és használt lakóingatlanok országos és Baranya megyei piacát is.

Szűkebbé vált a piac

„Az országos piacot nézve kiderül, hogy a 25 millió forintos árszint alatt lényegében csak használt lakások szerepelnek a kínálatban. Április közepén tíznél kevesebb új építésű lakóingatlan volt elérhető ennél olcsóbban" - kommentálta az elemzést Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Azt is elmondta, hogy az országon belül persze jelentős eltérések vannak. „Az adott városra vonatkozó átlagos kínálati négyzetméterárakból kiindulva Budapesten csak egy 28 négyzetméteres lakás jön ki 25 millióból, miközben Nógrád megyében 146 négyzetméteres ingatlanra is elég lehet" - fogalmazott a szakember.

Az elemzés szerint tavaly és idén április között nagymértékben csökkent a 25 millió forint alatti eladó lakóingatlanok súlya a teljes piacon. Idén április közepén országszerte több mint 101 ezer lakóingatlant kínáltak eladásra a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ebből 16 500 darab volt 25 millió forintnál olcsóbb, vagyis utóbbiak aránya alig több mint 16 százalékot tett ki. Szemben az egy évvel korábbi helyzettel, amikor több mint 128 ezer eladó lakóingatlanból majdnem 33 ezer tartozott a 25 milliónál olcsóbb kategóriába, ami majdnem 26 százalékos részesedést jelentett akkor. Budapesten ezzel párhuzamosan 9 százalékról 3 százalékra csökkent az arányuk.

Hogyan néz ki a megye piaca?

Baranya megyében idén áprilisban majdnem 5000 lakóingatlan várt eladásra, ebből több mint 1400-on volt 25 millió forintnál alacsonyabb „árcímke", tehát az olcsóbbnak mondható lakások részesedése 29 százalékot tett ki, míg tavaly ugyanekkor még 52 százalék volt. A megye legnagyobb kínálattal rendelkező városait nézve a 25 millió forintnál olcsóbb lakóingatlanok részesedése pedig



• a megyeszékhelyen 16 százalékos,

• Kozármislenyben 2 százalékos,

• Komlón 83 százalékos,

• Mohácson 55 százalékos,

• Harkányban 44 százalékos volt.

A 25 millió forint alatti lakóingatlanok mellett az ingatlan.com elemzéséből kiderül továbbá, hogy a szóban forgó városokban eladásra kínált valamennyi új és használt lakóingatlan átlagos négyzetméterára áprilisban 244 - 632 ezer forintnál járt.

Balogh László közölte, az olcsóbb ingatlanok kínálatának csökkenése a lakásdrágulás mellett köszönhető az úgynevezett lakáspiaci dominóhatásnak is. Utóbbi azt jelenti, hogy Magyarországon a lakosság több mint 90 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él, ezért amikor valaki költözési célból újabb ingatlant vásárol, akkor a meglévőt is értékesíti.

A bizonytalanabb gazdasági környezet és a lakáshitel-kamatok emelkedése miatt viszont érezhetően csökkent a lakáspiaci kereslet is, így nemcsak a lakásvásárlók száma esik vissza, hanem a kínálat is szűkül.