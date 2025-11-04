Megkérdeztük a rendőrséget, van-e fejlemény az eltűnt mohácsi lány ügyében

Amint arról beszámoltunk , körözést adott ki a rendőrség, miután pénteken eltűnt egy 14 éves mohácsi lány, Barna Bianka. Megkérdeztük a rendőrséget, van-e valamilyen fejlemény az ügyben.

A 14 éves mohácsi lány 2025. október 31-én ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott életjelet magáról. Egy Pécsre tartó buszra szállt fel pénteken, s a kutyáját is magával vitte.

Szerkesztőségünkhöz rengeteg megkeresés érkezett, az után érdeklődve, van-e valamilyen fejlemény az ügyében.

Megkérdeztük a rendőrséget, íme a válaszuk: "Barna Biankát a Mohácsi Rendőrkapitányság ügyszámon eltűntként körözi. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény rendelkezései alapján bővebb felvilágosítást nem áll módunkban adni."

Ebből következően egy dolog biztos: a lány sajnos egyelőre nem került elő, mivel még mindig eltűntként körözik.