Legóból Betlehemet - gyerekeknek hirdettek építőversenyt

Idén is betlehemépítő versenyt hirdet a Pécsi Egyházmegye köznevelési intézményeinek növendékei számára a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A pályaműveket legóból kell megalkotni. Nevezni óvodáskortól az általános iskola 8. osztályáig lehet.

Ahogy Assisi Szent Ferenc is a saját korában fellelhető, mindenki által ismert anyagok felhasználásával alkotta meg az első betlehemet, úgy a most meghirdetett verseny résztvevői is a legtöbb mai gyermekjáték között megtalálható, kedvelt építőjáték elemeinek felhasználásával jeleníthetik meg az első karácsony születéstörténetét.

A komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2020-ban hirdette meg első alkalommal a versenyt, de a nagy népszerűségre való tekintettel 2022-től a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő valamennyi oktatási-nevelési intézmény számára felkínálják a lehetőséget a részvételre. Az verseny témája: Jézus születése.

A verseny szabályzata szerint nem használhatók a kifejezetten bibliai témájú LEGO-készletek elemei! Az elkészült pályamű maximum 40x40x40 cm alapra épülhet. A szervezők a pályaművekről 3 db fényképet várnak a [email protected] címre név, csoport, osztály és az intézmény nevének feltüntetésével 2025. december 8-ig.

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. A díjazás (LEGO csomag és meglepetés ajándék) korosztályonként (óvodások, 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-8. osztály) történik.

Eredményhirdetés az intézmény honlapján 2025. december 10-én.