Vigyázzunk a sünikre az őszi kerti munkák során!
2025. november 04. kedd 09:31
Az őszi lombhullás idején a téli álomra húzódó sünök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), kiemelve, hogy a kerti munkák során a lombhalmokat, rőzserakásokat csak óvatosan szabad megbolygatni.
Az MME közleménye szerint a kertek, parkok rendezése során összegereblyézett, ideiglenes levél- és rőzsehalmok ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre készülő sünök számára, amelyek téli álma akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius-fok alá csökken. Fontos, hogy ezeknek a növényi halmoknak az elszállítása az esetleg alájuk költöző sünökre gondolva történjen meg - emelik ki.
Hozzáteszik, hogy még jobb lenne, ha a hullott lomb elhelyezése, komposztálása mind nagyobb részt helyben, a kertekben, parkokban történne, így biztosítva búvó- és táplálkozóhelyet a környék állatainak, köztük a sünöknek is.
A közleményben felhívják a figyelmet arra, hogy a munka első lépésben ne vasvillával kezdődjön, hanem szerszámnyéllel, hosszabb erős bottal, az alapi részen még óvatosabban, akár kézzel forgatva át a halmot, így győződve meg arról, hogy nincs-e alatta valamilyen állat. Az is segít, ha a halmok bontása átlátható rétegenként, fentről lefelé haladva történik meg.
A zaj hatására összegömbölyödő sün tüskéire szúródó levéltörmelék szinte láthatatlanná teszi az állatot, ezért a halom alapi részéhez jutva nagyon figyeljünk a gömbölyded formákra. Az összegömbölyödve megemelt állat gyakran kigurul a gallyak és levelek közül - írják a közleményben.
Felhívják a figyelmet arra, hogy
soha se gyújtsuk fel helyben az ilyen rakásokat, mert a lángok elől a sünök nem tudnak elmenekülni, hiszen védekezési stratégiájuk az összegömbölyödésre épül, ezért megégnek. Mint írják, 2021. január 1-től az önkormányzatok már nem engedélyezhetik helyi rendeletben az avarégetést, így ennek törvényi tilalma általános az egész országban.
A közlemény szerint, ha a lombhalom megbontásakor telelő sünt találunk, tegyünk vissza rá kellő vastagságú rétegben leveleket és ágakat, vagy a közelben, bokrok takarásában készítsünk növényi halmot, és ez alá tegyük vissza a sünt.
A sünök védelméről további részletes tájékoztatás a www.mme.hu weboldalon található meg.
MTI
