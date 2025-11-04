Pécsi születésű újonc is meghívót kapott Rossitól

"Bárány megtestesíti azt a mentalitást, amit mi elvárunk a játékosoktól. Mindig minden labdáért megharcol, ez szólt a meghívása mellett. Redzic pedig a technikai adottságai révén került a látókörünkbe, olyan ballábas jobbszélső, aki mindig keresi a kapura lövés lehetőségét, jelenleg hat találata van a szlovák bajnokságban" - mondta az MTI érdeklődésére Marco Rossi szövetségi kapitány a Telkiben tartott keddi sajtótájékoztatón a debreceni csatárról és a dunaszerdahelyi futballistáról.

A kapusposztot illetően úgy fogalmazott, korábban volt egy "duális időszak", melyet Gulácsi Péter és Dibusz Dénes fémjelzett, szerinte akkoriban olyan volt, mintha ez lett volna az egyetlen vitatéma a csapattal kapcsolatban. Ezzel szemben jelenleg számára teljesen világos a helyzet, hogy ki védjen az első, örményországi meccsen Dibusz és Tóth Balázs közül.



"A háromórás időeltolódás miatt a szokottnál egy nappal korábban, már kedden elindulunk a jövő csütörtöki összecsapásra. A riválisnak elsősorban a hozzáállása lesz más hazai pályán, arra számítunk, hogy magasabban presszionálnak és letámadnak minket, de erre természetesen fel vagyunk készülve. A pályán kell bizonyítanunk, hogy ismét mi vagyunk a jobbak" - mondta a Rossi.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető leszögezte, nyerni szeretnének, mert pontosan tudják, ha győznek Jerevánban és Portugália a papírformának megfelelően megveri az ír csapatot, akkor a nemzeti együttes matematikailag is bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyet.



"Szeptember óta újra megtaláltuk a kompakt játékunkat és a megfelelő csapatszellemet, ennek ellenére nem lesz könnyű Örményországban begyűjteni a három pontot, ami az íreknek nem is sikerült. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az örmény együttesnek ugyanúgy megvan az esélye, hogy második legyen a csoportban, szóval nincs lehetőségünk alábecsülni az ellenfelet" - beszélt a várakozásairól a 61 éves tréner.





Rossi szerint fontos, hogy ezúttal is nyugodtan és fegyelmezetten játsszák le a soron következő két meccset. Megjegyezte, Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltása után nem külön az érintettekkel, hanem a csapattal együtt beszélték át, hogy erre jobban kell figyelni, mert a "csak együtt" szlogen szerinte erről szól. Hozzátette, valószínűleg újra felhívja majd erre tanítványai figyelmét.

A magyar válogatott, amely a pótselejtezőt érő második helyen áll az európai vb-selejtezők F csoportjában, jövő csütörtökön Örményországban lép pályára, három nappal később pedig Írország csapatát fogadja a sorozat zárásán.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

védők:

Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

középpályások:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

támadók:

Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (DAC Dunaszerdahely), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)