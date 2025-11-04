Szuperholdban gyönyörködhettünk szerda estétől

Szerda estétől különleges látványban lesz részünk: megérkezik az év egyik legfényesebb és leglátványosabb szuperholdja.



A Hold felszíni kráterei és árnyékai távcső nélkül is kivehetők lesznek, de egy kisebb teleszkóp segítségével különösen részletgazdag élményt nyújt.

A szuperhold a Földtől ilyenkor mintegy 356 ezer kilométerre található, vagyis közelebb, mint egy átlagos telihold idején – ettől tűnik nagyobbnak és fényesebbnek.

