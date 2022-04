Még néhány nap, s megnyílik az OBI pécsi áruháza

Április 7-én nyílik meg az OBI legújabb áruháza Pécsett, közölte a vállalat.

Magyarországon immár harminc áruházzal képviseltetik magukat.



A teljes eladótér mintegy 7000 négyzetméter, amelynek egyharmadát a kertközpont foglalja el.

"Az új áruházkoncepció mellett arról is gondoskodtunk, hogy a vásárlóink az OBI számos szolgáltatását is igénybe vehessék, így például vásárlóink rendelkezésére áll az OBI kölcsönözhető transzportere, és lehetőség nyílik professzionális szerszámok

bérlésére is.

Ezen kívül termékeink online is lefoglalhatók majd átvehetők, és lapszabászattal, festékkeveréssel és projekttanácsadással is várjuk az otthonukat átépítő vagy felújító

kedves vásárlóinkat", írták közleményükben.

Képünk illusztráció.