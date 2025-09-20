Legendák koncerteznek a Dóm téren: érkezik a Beatrice és a Takáts Tamás Blues Band

Koncertsorozattal ünnepli a hatos lottó megújulását a Szerencsejáték Zrt., amelyeken ismert hazai előadók és zenekarok lépnek fel, a látványos kamionszínpad az ország szinte minden térségébés e eljut. Pécs is a szerencsés települések között található, vasárnap a Beatrice és a Takáts Tamás Blues Band ad ingyenes koncertet.

A társaság korábbi közlése szerint Magyarország második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, csaknem 37 év után átalakul.

Az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket.

Mint írták, a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását ünnepli az ingyenes Szerencsekoncertekkel.

A rendezvénysorozat keretében több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad.

A fellépések október közepéig tartanak, és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd.

Így lesz ez Pécsett is, vasárnap este fél nyolctól a Dóm téren a Beatrice és a Takáts Tamás Blues Band ad ingyenes koncertet.