Lángokban álló baranyai családi házhoz vágtáztak a tűzoltók
2025. szeptember 21. vasárnap 12:01
Tűz ütött ki egy újpetrei, Kossuth utcai családi házban vasárnapra virradó éjjel, a teljes tetőszerkezet lángolt.
Az esethez villányi, siklósi és pécsi hivatásos tűzoltókat riasztottak.
A rajok a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, több irányból oltották a tüzet, illetve védték a szomszédos épületet.
A tüzet a katasztrófavédelem munkatársai az éjszaka folyamán sikeresen eloltották,valószínűsíthetően elektromos meghibásodás történt.
A házban senki sem tartózkodott, személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
