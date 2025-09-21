Lángokban álló baranyai családi házhoz vágtáztak a tűzoltók

Tűz ütött ki egy újpetrei, Kossuth utcai családi házban vasárnapra virradó éjjel, a teljes tetőszerkezet lángolt.

Az esethez villányi, siklósi és pécsi hivatásos tűzoltókat riasztottak.

A rajok a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, több irányból oltották a tüzet, illetve védték a szomszédos épületet.

A tüzet a katasztrófavédelem munkatársai az éjszaka folyamán sikeresen eloltották,valószínűsíthetően elektromos meghibásodás történt.

A házban senki sem tartózkodott, személyi sérülés nem történt.