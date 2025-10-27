Köszöntjük Baranya vármegye új díszpolgárát, dr. Papp Lajos szívsebészt!

Pécsváradon rendezte Megyenapi Ünnepi Közgyűlését a Baranya Vármegyei Önkormányzat. Az elmúlt évek hagyományait megőrizve Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke és Partos János vármegyei jegyző adták át a kitüntető címeket. Az esemény díszvendége Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter volt.

1996-tól hivatalosan is megemlékezik a Vármegyei Önkormányzat az 1694. október 10-én, I. Lipót király által kiadott dekrétumról, amellyel Baranya Vármegyének önálló közjogi statust és új címerpecsétet adományozott.

Őri László elmondta, hogy az elmúlt 10 év legfontosabb célkitűzése az volt, hogy Baranya gazdaságát a kormánnyal partnerségben fejlődési pályára segítsük.

Az elmúlt években egymás után indultak el azok a célzott fejlesztési programok, amelyek a magyar vidék megerősítését célozták. Példaként említve a Területi Operatív Programot, a Vidékfejlesztési Programot, vagy éppen a Magyar Falu Programot.

Őri László emlékeztetett rá, hogy számos nagyberuházás zajlik jelenleg is a vármegyében.

„A Mohácson épülő közforgalmi kikötő, amely a térség vízi úton történő megközelítésében nyithat új távlatot, a Pécs-Pogányi repülőtér tervezett fejlesztése, mely a légi közlekedésben jelenthet kitörési pontot, az M6-os autópálya országhatárig tartó szakaszának megépítése, a látványosan épülő mohácsi Duna híd, valamint az M60 Pécs Szigetvár és Szigetvár Kaposvár majdani 4 sávos autóút szakaszaina kelőkészítése az egész térségünk kelet-nyugati irányú közúti megközelítésében jelenthet új perspektívát, mondta Őri László.

Az elmúlt öt év fejlesztései kizárólag a kormány támogatásával valósulhattak meg, mondta a vármegyei vezető, aki kiemelte, hogy soha nem kínálkozott még ilyen lehetőség arra, hogy a vármegye és az egész térség a több évtizedes recesszióból fejlődési pályára emelkedjék.

Őri László köszönetet mondott Magyarország kormányának,kiemelten Navracsics Tibor miniszter úrnak, aki elkötelezett támogatója a déli régiók fejlesztési koncepciójának és programjainak.

A vármegyei vezető kiemelte, hogy a gazdaságfejlesztés végső célja a lakosság életkörülményeinek javítása. Ezt a törekvést szolgálja az új Pécsi Szív -és Érgyógyászati Centrum megépítése is, ezért Őri László támogatását fejezte ki Cziráki Attila professzor úrrészére, hogy megtudja valósítani az egészségügyi fejlesztést, mely nem csak Pécs, egész Baranya betegeinek túlélési és gyógyulási esélyeit növelhetné.

Navracsics Tibor miniszter arról beszélt, hogy a kormány elkötelezett a Dél-Dunántúli Régió fejlesztésében, így a jövőben is számíthatnak a baranyai emberek a Kormány támogatására.

A Vármegyenapon az alábbi díjak kerültek átadásra:

Dr. Őri László a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke Posztumusz Sport díjban részesítette Feleki Attilát Kozármisleny város fejlesztésében, különösen pedig a helyi sportélet példaértékű és magas színvonalú feltámasztásában, megalapításábanés megszervezésében végzett elkötelezett és fáradhatatlan munkásságának elismeréseként.

Elismerésül a vármegye közrendje, közbiztonsága érdekében végzettkimagasló szakmai munkájáért, helytálló és elkötelezett tevékenységéérta Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Közrend-Közbiztonság díjat adományozott Szlaukó Tibor rendőr alezredesnek, a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálat szolgálatvezetőjének.



A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzetiségekért díjat adományozott Futár Jánosnak, a Bajorsör-barátok Hagyományőrző Egyesület alapítójának a Villány és térsége német nemzetiségű lakosai anyanyelvének, nemzeti hagyományainak megőrzése, valamint példamutató közösségszervező,hazai és nemzetközi viszonylatban is jelentős elismertségnek örvendő rendezvényeinek megalapításában és megszervezésében kifejtett érdemeiért.



A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Egészséges Baranyáért díjat adományozott Dr. Makra István Ede főorvos, sebész szakorvosrészére, a komlói sebészeti, aneszteziológiai és sportegészségügyi ellátásterületén kifejtett több évtizedes magas szintű, lelkiismeretes tevékenységéért.



Koltai Péter díjban részesült idén Schuber Noel tanuló, a néptánc, hagyományőrzés és közösségszervezés területén elért kiemelkedő eredményeinek elismeréséül.



A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya vármegyei média világában magas szakmai tudással és hitelességgel végzett kiemelkedő televíziós műsorkészítői, újságírói és szerkesztői tevékenységéért Sajtódíjban részesítette Koller Zoltán televíziós műsorszerkesztőt, újságírót.



A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális, Művészeti díjat adományozott Magyarné Manga Anett, a mohácsi Park utcai Általános Iskolagrafika-rajz szakos tanára részére több évtizedes képzőművészeti, tanári pályájának, a tűzzománcozás magas színvonalú alkotóművészeti tevékenysége, valamint példaértékű tehetség- felkaroló és pedagógiai munkásságának elismeréséül.



A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya Fejlődéséért kitüntető díjat adományozott Hárs József korábbi bólyi polgármester részére több évtizedes életútja, a város és térsége elkötelezett fejlesztésének, példaértékű településvezetői szolgálatának elismeréséül.



A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Magyar Nemzeti Identitásért díjat adományozott a Siklósi Hagyományőrző Egyesület részére, a magyar nemzeti emlékezet, és a baranyai értékmegőrzés ápolásában kifejtett elkötelezett és színvonalas tevékenységéért.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Pro Comitatu Baranya kitüntető díjban részesítette Budavári Attila orgonaépítő mestert, kivételesen magas színvonalú, hazai és nemzetközi viszonylatban is egyedülálló kultúrateremtő, alkotó tevékenységéért, a hagyományos pécsi orgonaépítészet megújításában és megteremtésében végzett múlhatatlan érdemei elismeréseként.



Az idei évben a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya Díszpolgára címet adományozott Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész, klinika igazgató, egyetemi tanárrészére, a szívsebészet-kardiológia területén végzett maradandó, iskolateremtő és példamutató tudományos, kutatói és életmentő tevékenységéért,amellyel hozzájárult a hazai, valamint a baranyai-pécsi szívgyógyászati ellátás megújításához.